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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители России смогут получит налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жители России смогут получит налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом Фото: ИА «Башинформ»

В Госдуме третье, окончательное чтение прошел федеральный закон, по которому жители России с 2022 года смогут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.

По принятому закону такой социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы.

«Вычет будет предоставляться в сумме, которую гражданин заплатил за занятия спортом или фитнесом. Ее складывают с другими социальными вычетами – в итоге сумма не должна превышать 120 тыс. рублей в год. То есть при налоговой ставке 13% за посещение спортзалов и фитнес-центров человек сможет вернуть 15 тыс. 600 рублей. Для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек», — прокомментировал депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.
Он отметил, что «спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей в возрасте до 18 лет.
«Таким образом, расходы граждан на занятия спортом и физкультурой государство приравнивает к социально значимым. Надеюсь, что новый налоговый вычет позволить вовлечь больше людей для занятия физкультурой и спортом и сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодежи. Напомню, что 2021 в республике указом Главы Башкортостана объявлен Годом здоровья и активного долголетия. Пандемия коронавируса показала, насколько важно нам иметь хороший иммунитет, поддерживать себя в хорошей форме. Этого можно достичь только регулярно занимаясь физкультурой, спортом и ведя здоровый образ жизни», — отметил Рамзил Ишсарин.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Налоговые вычеты, Госдума РФ, Рамзил Ишсарин
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