Олег Байдин покидает пост главного архитектора Уфы
Олег Байдин покидает пост главного архитектора Уфы Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе уволился главный архитектор города Олег Байдин. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации столицы республики, Байдин написал заявление на отпуск с последующим увольнением.
«С сегодняшнего дня он находится в отпуске. Исполнение обязанностей возложено на заместителя начальника Главархитектуры Ильдара Хабибуллина», — прокомментировали информагентству в мэрии.
Слухи о том, что скоро в Уфе должность главного архитектора станет вакантной, появились две недели назад. По сообщению телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», на место главного архитектора Уфы прочат Ольгу Сарапулову — советника Главы РБ по вопросам развития общественных пространств. Она курирует Институт развития городов Республики Башкортостан. Институт реализует проекты благоустройства общественных территорий в городах Башкирии на средства федеральных грантов. Ранее в пресс-службе института информацию о назначении Ольги Сарапуловой не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.