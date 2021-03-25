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25 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Олег Байдин покидает пост главного архитектора Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Олег Байдин покидает пост главного архитектора Уфы Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе уволился главный архитектор города Олег Байдин. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации столицы республики, Байдин написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

«С сегодняшнего дня он находится в отпуске. Исполнение обязанностей возложено на заместителя начальника Главархитектуры Ильдара Хабибуллина», — прокомментировали информагентству в мэрии.

Слухи о том, что скоро в Уфе должность главного архитектора станет вакантной, появились две недели назад. По сообщению телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», на место главного архитектора Уфы прочат Ольгу Сарапулову — советника Главы РБ по вопросам развития общественных пространств. Она курирует Институт развития городов Республики Башкортостан. Институт реализует проекты благоустройства общественных территорий в городах Башкирии на средства федеральных грантов. Ранее в пресс-службе института информацию о назначении Ольги Сарапуловой не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Главный архитектор Уфы
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