В Башкирии ученый-селекционер Рафаэль Исмагилов создал свою научную школу

Башкирский ученый, один из авторов сорта яровой пшеницы «Салават Юлаев», профессор, доктор сельскохозяйственных наук Рафаэль Исмагилов сегодня, 25 марта, отмечает 70-летний юбилей.

Ученый также работал над созданием сорта яровой пшеницы «Ватан», гибрида кукурузы «Шихан». В последние годы разработал и участвует в реализации комплексного научно-технического проекта «Селекция высокоурожайных сортов и семеноводство картофеля на безвирусной основе».

Рафаэль Исмагилов родился 25 марта 1951 года в селе Байгильдино Нуримановского района Башкирской АССР. В 1968 году с серебряной медалью окончил Байгильдинскую среднюю школу и в 1973 году с отличием окончил агрономический факультет Башкирского СХИ. Интерес к исследованиям проявил уже на втором курсе вуза: под руководством профессора Назифа Бахтизина изучал материнскую разнокачественность семян и приёмы возделывания озимой пшеницы. Для обработки полевых и лабораторных анализов впервые в институте использовал электронно-вычислительную машину «Урал».

После завершения учебы возглавил Нуримановскую станцию защиты растений, где продолжил исследования в производственных условиях. В 1975 году поступил в аспирантуру при кафедре растениеводства.

Свой научный поиск он направил на выявление закономерностей и количественное описание процесса формирования высокопродуктивных посевов озимых зерновых культур. Установил взаимосвязи и количественно описал зависимость урожайности озимой ржи от элементов ее структуры и факторов внешней среды. Итогом исследовательской работы стали выработанные методы определения оптимальной даты сева озимой ржи и прогнозирования урожаев — ими активно пользовались в хозяйствах республике.

К примеру, в колхозе им. Карла Маркса Нуримановского района под руководством Рафаэля Исмагилова впервые в истории хозяйства было получена урожайность озимой пшеницы 34 центнеров с гектара.

В последующем он разработал модель высокопродуктивного посева короткостебельного сорта озимой ржи и технологию его создания, обосновал причины гибели растений озимой ржи в зимний период. Ученый определил, что причиной гибели озимой ржи в зимний период является не вымерзание и истощение почвы, а поражение всходов грибами из рода Fusarium. Научная общественность признала результаты исследований, они были опубликованы во многих профильных научных журналах. Они легли в основу докторской диссертации: в 1992 году Рафаэль Исмагилов защитил ее в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева.

Еще одно направление научной работы профессора — экспериментальные исследования качества зерна озимой ржи. Впервые установлены закономерности формирования хлебопекарных и кормовых свойств зерна ржи, пивоваренного зерна ячменя, технологических качеств корнеплодов сахарной свеклы, клубней картофеля для производства хрустящего картофеля, качества лекарственного растительного сырья.

Рафаэль Исмагилов параллельно разрабатывал практические рекомендации и продвигал созданные технологии и сорта в сельскохозяйственное производство. Он принимал участие в разработке федерального закона «О развитии сельского хозяйства», «Концепции развития АПК РБ», «Научно обоснованной системы агропромышленного производства республики», «Стратегии развития АПК РБ до 2020 года», «Адаптивно ландшафтной системы земледелия», «Программы развития семеноводства РБ» и других государственных и отраслевых программ. Он участник европейского проекта Rye belt и ГНТП «Рожь», член Научно-технического совета министерства сельского хозяйства РБ, Государственной комиссии по включению сортов сельскохозяйственных культур в Госреестр, председатель Научного совета Отделения биологических и сельскохозяйственных наук АН РБ, член редакционной коллегии «Атлас Республики Башкортостан», «Энциклопедия Башкортостана» и пяти научных журналов.

Специалисты и руководители сельскохозяйственных организаций Башкирии регулярно советуются с Рафаэлем Исмагиловым на предмет увеличения урожайности и других актуальных вопросов.

В период работы заместителем директора по научной работе Башкирского НИИ сельского хозяйства научная работа коллектива института была переориентирована на решение инновационных проблем в области агрономии. Начались исследования по адаптивно-ландшафтному размещению и технологии возделывания зерновых и кормовых культур, селекции полевых культур на экологическую пластичность. Тогда организовали полевые исследования в Баймакском ОПХ по кормопроизводству, возобновлены исследования в Абзелиловском ОПХ.

Значительную часть профессиональной жизни Рафаэля Исмагилова занимает преподавание. Он 22 года возглавлял кафедру растениеводства в Башкирском госагроуниверситете, сейчас читает лекции по агрономии, сельскому хозяйству, растениеводству, а также по управлению продуктивностью и качеством продукции растениеводства, инновационным технологиям в агрономии и общему земледелию.

Под руководством Рафаэля Исмагилова будущие агрономы Башкирии проходят практическую подготовку. Впервые в университете были организованы кафедры на производстве (колхоз им. Фрунзе Чекмагушевского района, ТНВ «Урожай» Илишевского района), где будущие агрономы приобретали навыки практической работы, а аспиранты проходили стажировку. Студенты кафедры работают над лабораторными и курсовыми работами по дисциплине «Растениеводство» согласно индивидуальному реальному производственному заданию.

Им были подготовлены преподаватели и при его активном участии в 1997 году создана новая кафедра «Технология хранения и переработки продукции растениеводства», которая в последующем переросла в факультет «Пищевые технологии». В университете открыта аспирантура и диссертационный совет по специальности «растениеводство».

Рафаэль Исмагилов руководит научной школой «Научные основы и технология производства продукции растениеводства для разного целевого использования». В пул исследователей попадают студенты начальных курсов, которые под его руководством проходят все этапы научного поиска. Им подготовлены четыре доктора и 27 кандидатов наук, которые составляют основу научной школы.

Практические разработки «исмагиловской» научной школы рекомендованы Российской сельскохозяйственной академией и Министерством сельского хозяйства Российской федерации в производство. Предложение по увеличению производства зерна ржи вошло в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», а разработанные технологии по производству высококачественной продукции растениеводства применяются во многих регионах России.

За высокие достижения в научной и педагогической работе Рафаэль Исмагилов удостоен ученого звания член-корреспондента Академии наук Республики Башкортостан, почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан» и «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», Государственной премии в области науки и техники РБ, благодарственного письма руководства республики и премии Правительства РБ за вклад в развитие аграрной науки.

В настоящее время редакция агентства «Башинформ» готовит большое интервью с ученым, оно будет опубликовано в ближайшие недели.