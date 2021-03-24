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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия в тройке лидеров по числу заявок на конкурс президентских грантов

ОБЩЕСТВО

Башкирия вошла в тройку регионов-лидеров по количеству поданных заявок на конкурс президентских грантов. По информации Ресурсного центра Аппарата региональной Общественной палаты, рекордное количество заявок было подано на второй конкурс президентских грантов 2021 года – 542 заявки (для сравнения, 415 заявок было подано во втором конкурсе президентских грантов 2020 года), благодаря этому республика заняла третье место по по стране, исключая Москву.

На первом месте оказалась Белгородская область (670 заявок), Волгоградская область (551 заявок). Среди регионов ПФО Башкортостан оказался на первом месте, опередив Татарстан (352 заявки) и Самарскую область (289 заявок).

В пресс-службе ОП РБ уточнили, республиканские проекты представлены по 11 грантовым направлениям. Самым популярным грантовым направлением среди участников конкурса по Башкортостану стала «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 133 проекта. На втором месте – «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» с 82 проектами. На третьем месте – «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» – 65 проектов.

Заявки на II конкурс 2021 года поданы от 54 муниципалитетов. Больше всего заявок от некоммерческих организаций Уфы, Сибая, Стерлитамака, Гафурийского и Благовещенского района.

 

ИА «Башинформ»

Теги: гранты президента рб, ОП РБ
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