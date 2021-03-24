Фото: https://rmbs-ufa.ru Наш долг перед детьми войны велик - Эльвира Аиткулова Фото: https://rmbs-ufa.ru

В Башкирии в особой поддержке нуждаются жители республики, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Их так и называют — «дети войны».

Законодательная инициатива, предложенная депутатами фракции «Единая Россия», которая предлагает установить для этой категории граждан особый статус и дополнительные меры соцподдержки, как нельзя кстати, отметила зампредседателя Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова.

«Последние годы основное внимание Госсобрание РБ уделяло поддержке ветеранов войны. Мы понимаем, что дети, выросшие в военную пору, также испытали на себе все тяготы, выпавшие на долю страны, и осуществили трудовой подвиг послевоенного восстановления. Сейчас они уже в пожилом возрасте и нуждаются в нашей особой поддержке, — сказала вице-спикер. — Проект закона «О детях войны в Республике Башкортостан» призван улучшить материальное, социальное и медицинское обеспечение жителей республики, родившихся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Таких в регионе сейчас насчитывается около 190 тысяч человек и, к сожалению, их становится все меньше. Федерального закона по этой категории пока нет, хотя в ряде регионов аналогичные законы приняты. В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. 2021 год объявлен в Башкортостане Годом здоровья и активного долголетия. Поэтому наша инициатива как нельзя кстати. Законопроект предусматривает присвоить указанным гражданам статус «Дети войны», который даст им преимущественное право на получение медицинской помощи, на предоставление путевок в организации стационарного социального обслуживания. Кроме того, им будет выплачиваться единовременная выплата из бюджета, размер которой будет устанавливаться Главой республики. Разумеется, наш долг перед детьми войны велик, и любых мер поддержки будет недостаточно, чтобы выразить нашу признательность. Уверена, что со временем будут приняты новые нормативные акты, расширяющие их спектр. Со своей стороны мы как законодатели намерены в кратчайшие сроки одобрить этот законопроект и при принятии бюджета предусматривать соответствующее финансирование».

Государственное Собрание Башкортостана рассмотрит проект закона «О детях войны» уже завтра, на пленарном заседании. Планируется, что он вступит в силу с мая 2021 года.