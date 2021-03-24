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24 марта Среда

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МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятном явлении

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятном явлении Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает об опасном неблагоприятном явлении: в отдельных районах ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.

По данным синоптиков, с 20 часов 24 марта до 20 часов 25 марта прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4,-9 градусов, местами до -14, днем +1,+6. Ночью, утром на дорогах гололедица, местами туман с видимостью 500-1000 метров.

В Уфе в этот период ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7,-9, днем +2,+4.

 

ИА «Башинформ»

Теги: туман, МЧС РБ
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