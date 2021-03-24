Минздрав Башкирии напомнил, как записаться на прививку от COVID-19

Более 120 тысяч жителей Башкирии прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V», созданный Центром имени Гамалеи, в первую очередь получили врачи, учителя, соцработники. По данным Минздрава республики, в ближайшие месяцы в регион поступят еще сотни тысяч доз.

«Данные по эффективности «Спутника», по результатам третьей стадии клинических испытаний опубликованы в самом авторитетном научном медицинском журнале «Ланцет». Они очень высокие, вакцина в более чем 92% случаев показывает хороший ответ в виде выработки антител, — отметили представители ведомства. — Все наши вакцины, а это и «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» вводят в два этапа. Сначала человек получает первую дозу. Через 14 или 21 день, в зависимости от вакцины — вторую дозу. Это сделано специально: если одна из доз сработала слабо, то вторая практически гарантированно обеспечит защиту. Двухэтапная схема иммунизации считается очень эффективной. В вакцине нет коронавируса, поэтому заболеть от прививки COVID-19 невозможно!»

Как можно записаться на вакцинацию:

— через портал Госуслуги,

— в поликлинике по месту прикрепления,

— на Едином медицинском портале Республики Башкортостан,

— в мобильном приложении «К-Врачу»,

— в Контакт-центре Минздрава РБ по телефонному номеру 13-01 или 8-800-347-13-01. С апреля данный номер будет изменен на 122.