Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за неделю ОРВИ заболели более 24 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

За прошлую неделю с 15 по 21 марта ОРВИ заболели 24 433 человека. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 15,4%, сообщает региональный Роспотребнадзор. В Уфе заболели 7 163 человека.

В настоящее время показатель заболеваемости в республике находится на уровне эпидемического порога, поясняют специалисты. Более половины заболевших — дети до 17 лет.

По данным лабораторных исследований, обнаружено носительство вирусов гриппа. Также определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, риновирусы и метапневмовирус.