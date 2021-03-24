В Башкирии за неделю ОРВИ заболели более 24 тысяч человек
В Башкирии за неделю ОРВИ заболели более 24 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»
В Башкортостане продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
За прошлую неделю с 15 по 21 марта ОРВИ заболели 24 433 человека. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 15,4%, сообщает региональный Роспотребнадзор. В Уфе заболели 7 163 человека.
В настоящее время показатель заболеваемости в республике находится на уровне эпидемического порога, поясняют специалисты. Более половины заболевших — дети до 17 лет.
По данным лабораторных исследований, обнаружено носительство вирусов гриппа. Также определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, риновирусы и метапневмовирус.