Коронавирус в Башкирии: Стало больше госпитализированных; сообщили о третьей волне ковида

В Центре им. Гамалеи рассказали, когда в России может наступить третья волна новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Больше госпитализированных. 23 марта в Башкирии число зараженных новой коронавирусной инфекцией возросло на 110 случаев. Из них 61 новых заболевших выявлено в Уфе, 12 – в Стерлитамаке, 8 – в Туймазинском районе, 6 – в Мелеузовском. С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 31 487 человек, следует из сводки Минздрава РБ. Сейчас проходят лечение 5 067 инфицированных. 312 из них находятся в стационарах, днем ранее таких было 277 человек, в тяжелом состоянии 37 пациентов, 7 – на ИВЛ. 4 765 зараженных с легкой формой заболевания лечатся амбулаторно, на дому.

За последние сутки в Башкирии от коронавируса скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 составило 337 человек.

Также за сутки в республике выявлено 113 заболевших внебольничной пневмонией, днем ранее было на 20 случаев меньше.

Для кого прививка от COVID-19 обязательна. В Минздраве Башкирии назвали профессии, для которых прививка от новой коронавирусной инфекции является обязательной. По словам замминистра ведомства Евгения Кустова, обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров.

На сегодня в республике первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» привиты 119,5 тысячи жителей, полностью завершили вакцинацию более 78,9 тысячи человек. Всего в регионе работает 131 пункт вакцинации.

Вечером 23 марта прививку от коронавируса сделал президент России Владимир Путин. Он чувствует себя хорошо. 24 марта у главы государства будет полноценный рабочий день, сообщили в пресс-службе Кремля.

28 марта в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса «Ковивак», созданная в научном центре им. М. П. Чумакова РАН. Об этом информировала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Число жертв возросло. 23 марта в России выявили 8 457 случаев заражения коронавирусом за сутки — это минимум с 29 сентября 2020 года. При этом число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 427 против 361 днем ранее. Всего в стране заразились более 4, 474 млн человек, из них 95,818 тыс. умерли, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, пандемия в стране на данный момент немного отступила, но число находящихся на лечении пациентов остается высоким. По сводке оперштаба, сейчас продолжают лечение 290 747 инфицированных коронавирусом.

В конце апреля — начале мая в России может наступить третья волна коронавируса, предупредил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия-24».

Из-за сложной эпидситуации в Германии продлили карантин до 18 апреля, на пасхальные праздники ограничения ужесточат, сообщает ТАСС.