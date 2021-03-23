Фото: Динар Калимуллин







Фото: Динар Калимуллин

В Уфе назвали абсолютного победителя конкурса «Учитель года Башкортостана». Торжественная церемония закрытия 31-го Республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» и 26-го Межрегионального конкурса

«Учитель года башкирского языка и литературы» состоялась 23 марта в Конгресс-холле «Торатау». Сегодня здесь собрались лучшие представители учительской профессии. Они стали участниками масштабного конкурсного марафона педагогического мастерства. Более 190 учителей в общей сложности вели борьбу за право называться лучшими из лучших.

Почетными гостями мероприятия стали зампредседателя Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова, председатель комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин, министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова и другие.

По итогам конкурса почетное звание Абсолютного победителя республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» по праву досталось Лилии Муллагалиевой, учителю русского языка и литературы Республиканской гимназии-интерната имени Газиза Альмухаметова. Победитель получила диплом и Почетную грамоту Министерства образования и науки Республики Башкортостан, денежную премию в размере 30 тысяч рублей, а также телевизор.

В конкурсе «Учитель года татарского языка и литературы» лучшей признана Динара Харисова, учитель татарского языка и литературы школы имени героя Советского Союза Алымова Алексея Михайловича села Михайловка Уфимского района.

Победителем конкурса «Молодой учитель года» стал Петр Белобородов, учитель физики Гимназии №3 города Уфы.

Среди учителей начальных классов «Учителем года Башкортостана» названа Зинера Ибатуллина из школы №3 города Благовещенска.

Абсолютным победителем Межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» признана Тансулпан Сафетдинова, учитель башкирского языка и литературы школы имени Героя Советского Союза Александра Степановича Пикунова деревни Дорогино Уфимского района.