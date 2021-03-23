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В Уфе определили площадку проведения финала чемпионата WorldSkills Russia

ОБЩЕСТВО

В Уфе определили площадку проведения финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который состоится с 21 по 25 июля в традиционном очном формате. Площадка в 170 тысяч кв. м будет расположена недалеко от «Меги» на улице Рубежной. Проектное название места – Парк Молодых Профессионалов.

«WorldSkills Russia — важное для региона мероприятие. При подборе площадки мы учли множество факторов, в том числе логистику. Для эффективного контроля строительства в онлайн-режиме планируется установка видеонаблюдения», — сообщил премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров.
По словам первого заместителя премьер-министра Правительства РБ – министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, работы на площадке начались 20 марта.

«На данный момент идет очистка площади от снега, на сегодняшний день убрано порядка 40% со стороны магазина «Декатлон». Ежедневно на площадке работает пять единиц техники, 15-20 человек, работы проводятся по 8-9 часов в сутки. Осуществляется охрана строительного городка», — сказал Рустам Муратов. Он добавил, что в течение 10 дней планируется завершение уборки снега со всей площадки. В последующем осуществление работ планируется в круглосуточном режиме.
Созданная инфраструктура проекта – выставочные павильоны и шатры, современное профессиональное техническое оборудование, используемое в соревнованиях, – станут частью «бизнес-наследия» Республики Башкортостан. Оборудование будет передано в колледжи и средние профессиональные заведения, павильоны и шатры будут использоваться в различных городских мероприятиях. Подобные события традиционно способствуют развитию городов и туристической инфраструктуры — дестинаций.

Миссия WorldSkills Russia — развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.

Участниками первенства в 2021 году станут более 1800 конкурсантов, из них свыше 600 – юниоры. Экспертное сообщество представят около 2000 человек. К чемпионату также присоединятся представители из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.

Соревнования пройдут по 105 компетенциям, разделенным на семь блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. По 51 компетенции запланированы состязания среди юниоров по направлению WorldSkills Russia Juniors.

Деловая программа в рамках нацфинала запланирована на 22–24 июля в Конгресс-холле «Торатау» и будет включать несколько тематических треков. Спикеры и модераторы обсудят вопросы кадровой подготовки, взаимодействия с региональными координационными центрами, формирования новых компетенций, демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия и других проектов движения, лучших региональных практик.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 21 июля, церемония закрытия и награждение победителей – 25 июля. Мероприятия планируют провести в ледовом дворце «Уфа-Арена».

Отборочные соревнования для участия в нацфинале WorldSkills Russia – 2021 по 137 компетенциям пройдут с 1 по 30 апреля 2021 года в регионах страны.

Справка

Национальный финал WorldSkills Russia – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Juniors до 16 лет. Чемпионаты ежегодно проводятся в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект «Образование».

 

ИА «Башинформ»

Теги: молодые профессионалы, WorldSkills
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