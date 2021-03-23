Фото: БашДТП В Уфе прооперировали упавшего с высоты шестилетнего мальчика Фото: БашДТП

В больнице №17 Уфы провели операцию шестилетнему мальчику, который выпал из окна многоэтажки. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщили агентству «Башинформ» в Министерстве здравоохранения Башкирии.

У пострадавшего малыша сочетанная травма, то есть переломы и разрыв внутренних органов. Прогнозов о состоянии мальчика медики давать не берутся.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что травмированного ребенка нашли под окнами высотки на улице Энтузиастов поздним вечером 22 марта.