Фото: https://vk.com/grekov_ufa В московском метро появится поезд с символикой Башкортостана и Уфы Фото: https://vk.com/grekov_ufa

Скоро в московском метро появится поезд с символикой Башкортостана и Уфы, сообщил мэр башкирской столицы Сергей Греков.

Идею обсудили в прошлые выходные Глава республики Радий Хабиров и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Такое брендирование здорово продвинет Уфу и Башкортостан среди москвичей и гостей столицы. А уфимцы, оказавшиеся в Москве, будут чаще вспоминать о доме», — отметил Сергей Греков.

22 марта на оперативном совещании в Правительстве Глава Башкирии сообщил, что на встрече с Ликсутовым также была достигнута договоренность о том, что в Уфу для оценки транспортной системы города приедут специалисты московского проектного института. По итогам визита будут даны рекомендации уфимским специалистам.

«Надо учиться нам, у Москвы точно есть чему поучиться», – отметил Радий Хабиров.