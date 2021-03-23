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23 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Центр занятости населения: в Уфе средняя зарплата по вакансиям составила 25 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Центр занятости населения: в Уфе средняя зарплата по вакансиям составила 25 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе средняя зарплата по вакансиям составила 25 тысяч рублей. Об этом на оперативном совещании в мэрии 23 марта сообщил директор Центра занятости населения города Ридан Ахьямов.

По его словам, на 18 марта уфимская Служба занятости населения располагала информацией о наличии более 23 тысяч вакансий. Это на 4,2 тысячи больше, чем в 2020 году.

«Наибольшее число вакансий заявлено в отраслях коммунальных и персональных услуг, операциях с недвижимостью, в строительстве, торговле, обрабатывающем производстве, образовании, здравоохранении и транспорте. Сохраняется спрос на работников в сфере ЖКХ», — сказал руководитель Центра занятости населения Уфы.

Ведомство занимается обучением безработных граждан. Уфа по данному виду деятельности в лидерах среди городов-миллионников, отметил Ридан Ахьямов.

«Наиболее востребованные программы, выбираемые гражданами, это обучение на менеджера, психолога, педагога дошкольного образования, пользователя ПК различного уровня подготовки. Среди рабочих профессий наиболее популярны такие, как парикмахеры, охранники, лаборанты химического анализа», — добавил он.

Как сообщало агентство «Башинформ», среднемесячная номинальная зарплата в Башкирии, начисленная работникам организаций за 2020 год, превысила 38 706 рублей. Это на 5,3 процента больше, чем в январе-декабре 2019-го. При этом реальная зарплата увеличилась за это время в регионе на 1,7 процента. В декабре прошлого года средняя зарплата достигла в республике 50 613 рублей. В целом за IV квартал 2020-го она составила 42 459 рублей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: заработная плата, доход, вакансии
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