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В Башкирии школьное питание будут контролировать через «Единую образовательную среду»

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Башкирии школьное питание будут контролировать через «Единую образовательную среду» Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Башкирии школьное питание будет контролировать Центр управления республикой через систему «Единая электронная образовательная среда РБ».

Родители через личный кабинет смогут отслеживать меню, время подачи еды на столы, чистоту в столовых и оставлять отзывы, довольны ли рационом их дети. Уже сейчас в администрациях школ региона взвешивают готовые блюда и контролируют, соблюдается ли график питания учеников. После запуска новой платформы все эти данные будут видны в системе.

Руководство районов и городов и республиканское «Управление соцпитания» также продолжат проверять вес завтраков и обедов, замерять температуру еды. Как показывает статистика жалоб на школьное питание через «Инцидент-менеджмент» и Платформу обратной связи, больше всего родителей тревожит именно это.

После запуска системы мониторинга впервые появятся рейтинги школ и администраций районов и городов по качеству еды в образовательных учреждениях. Их будут составлять республиканские органы исполнительной власти, в том числе и на основании данных из информационных систем, которые войдут в ЦУР Башкортостан.

Единую электронную образовательную площадку в настоящее время разрабатывает Министерство цифрового развития государственного управления РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ЦУР, школьное питание
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