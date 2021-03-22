В Госсобрание Башкирии внесен законопроект о детях войны

В парламент Башкортостана внесен законопроект о детях войны. Законодательная инициатива, которая предполагает установить особый статус и меры поддержки для соответствующей категории граждан, принадлежит депутатам фракции «Единая Россия».

«Это важный шаг, оправданный с точки зрения исторической справедливости, – прокомментировал новый партийный проект председатель регионального Госсобрания Константин Толкачев. – Сегодня внимание государства сосредоточено на оказании социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Однако тяготы и лишения военного и послевоенного времени сполна испытали на себе и дети. Им пришлось рано повзрослеть. Многие осиротели. Наравне со взрослыми они ухаживали за ранеными в госпиталях, работали на заводах, в сельском хозяйстве, впоследствии в мирное время поднимали страну из руин, закладывали тот фундамент дальнейшего благосостояния государства, которым мы все пользуемся до сих пор. Наделение детей войны особым правовым статусом, их социальная поддержка – признание вклада этих людей в развитие нашей страны. В Башкортостане таких граждан насчитывается более 189 тысяч».

Один из авторов законопроекта депутат Римма Утяшева отметила своевременность подготовки законопроекта.

«Мы считаем, что тянуть с принятием закона не стоит, особенно с учетом того, что дети войны – люди преклонного возраста, для них важен каждый день, – сказала Римма Утяшева. – Детьми войны мы предлагаем считать граждан, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающих на территории республики. То есть тех, кто родился во время войны и кому на момент ее начала не исполнилось 14 лет. Предлагаем установить для них единовременную выплату, предоставить им право вне очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и вне очереди получать путевку в организации стационарного социального обслуживания».

Авторы законопроекта предлагают осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией закона в случае его принятия, из республиканского бюджета. При этом предполагается, что единовременная выплата для детей войны устанавливается Указом Главы республики.