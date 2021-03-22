Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о гололеде и мокром снеге Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды. По данным ведомства, 23 марта в отдельных районах региона ожидается гололед, на дорогах гололедица, снежный накат, порывы ветра до 15м/с. На дорогах ухудшение видимости в явлениях 1-2 км.

По прогнозам синоптиков, ночью местами, днем по республике небольшой снег, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -4,-9 градусов, при прояснениях до -15°, днем -2,+3, по востоку до +8.