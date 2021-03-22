Фото: ИА «Башинформ» В прошлом году в Башкирии 14 человек заразились клещевым энцефалитом Фото: ИА «Башинформ»

В 2020 году в Башкирии 14 человек заразились клещевым энцефалитом, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре. Годом ранее было зафиксировано 15 заражений.

По данным ведомства, ежегодно в эпидемический сезон по случаю присасывания клещей в медицинские организации республики обращаются от 10 до 20 тысяч человек.

В республике с 11 марта начат еженедельный мониторинг за обращаемостью населения по поводу укусов клещей.

Иксодовые клещи после присасывания могут заразить человека клещевым энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом и другими инфекционными заболеваниями, предупреждают специалисты.

Основной мерой специфической профилактики при клещевом энцефалите является вакцинопрофилактика. Как правило, прививки против клещевого вирусного энцефалита получают лица, относящиеся к профессиональным группам риска. Вакцинироваться могут и все желающие.

Начинать вакцинацию лучше всего зимой или ранней весной, для того, чтобы к моменту активности насекомых в организме успел выработаться иммунитет. Промежуток времени между первой и второй прививкой должен быть от 1 до 7 месяцев (лучше не меньше 5-7 месяцев). Третью прививку делают через год после того, как сделали первую. Ревакцинацию нужно проводить каждые три года. Существует также экстренная вакцинация, ее проводят весной и летом, в два этапа.

В случае присасывания клеща, при отсутствии прививки, проводится экстренная профилактика заболевания противоклещевым иммуноглобулином. Его вводят не позднее четвертого дня со дня присасывания и после получения результатов исследования клеща.