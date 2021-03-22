В Башкирии от коронавируса скончался первый волонтер

Впервые с начала пандемии в Башкирии жертвой новой коронавирусной инфекции стал волонтер. Скончался 35-летний Радик Асфандияров, сообщил на оперативном совещании в правительстве Глава республики.

«Мы соболезнуем. Помогите, примите участие, родителям и семье тоже надо оказать внимание», — дал поручение Радий Хабиров.

Руководитель республики признал, что население устало от мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, однако вирус никуда не ушел. Радий Хабиров попросил вновь организовать проверки социальных учреждений, больниц и на транспорте.