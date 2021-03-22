В Башкирии 18 января будет отмечаться День ветерана труда

Ежегодно 18 января в Башкортостане будет отмечаться День ветерана труда. Новый праздник будет введен в календарь после принятия изменений в республиканский закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил».

«Установление знаменательной даты станет знаком уважения и признания заслуг всех наших граждан, чьим добросовестным трудом создается благосостояние республики. 18 января 1974 года в нашей стране была учреждена медаль «Ветеран труда». Награда присуждалась за многолетний добросовестный труд в народном хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования, здравоохранения, в государственных учреждениях и общественных организациях. Медалью награждались рабочие, колхозники и служащие по достижении стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет или по старости», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.