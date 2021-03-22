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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: 231 новых заболевших; от инфекции скончались еще пять человек

ОБЩЕСТВО

За два дня в Башкирии жертвами новой коронавирусной инфекции стали пять человек, всего с начала пандемии — 333.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие выходные в республике.

231 человек заболели коронавирусом за выходные в Башкирии. Общее число заболевших с начала пандемии, по данным оперативного штаба, составило 31 265. Сейчас на лечении остаются 5 101 человек. 268 из них находятся в стационарах, 4 833 инфицированных коронавирусом переносят болезнь в легкой форме и поэтому получают лечение на дому. За последние сутки выздоровели 114 человек, всего за весь период справились с инфекцией — 25 831.

Новые жертвы. За два выходных дня в Башкирии число летальных случаев от COVID-19 увеличилось на 5. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 333 человека, следует из данных Республиканского оперштаба по борьбе с инфекцией.

В России число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 371 против 392 днем ранее, всего умерло 95 030 человек. При этом распространение коронавируса в стране продолжает замедляться — на минувшей неделе выявили на 2% меньше заболевших COVID-19, чем неделей ранее (66 261). На 21 марта за сутки зафиксировано 9 299 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 4 456 869, сообщили в федеральном оперштабе. Сейчас в стране продолжают лечение от ковида 292 444 человека – это минимальный показатель с 16 октября 2020 года.

Об отсутствии антител. По словам директора центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александра Гинцбурга, не менее 20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу. Такой категории населения Гинцбург порекомендовал привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител, передали в ТАСС.

Про «Спутник V». В выходные стало известно, что несколько шведских компаний выразили готовность производить российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V». В Риме проведут испытания «Спутника V» против штаммов коронавируса. В то же время Венгрия столкнулась с давлением со стороны западных стран из-за решения сотрудничать с Россией и Китаем в вопросе закупки вакцин от коронавируса «Спутник V» и Sinopharm.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 123 млн человек, более 2,7 млн из них умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений зафиксировано в США — 29,8 млн случаев, далее идут Бразилия — 11,9 млн, и Индия — 11,5 млн.

Из-за эпидемии коронавируса власти Чехии намерены продлить в стране режим ЧС до 11 апреля. Япония планирует ужесточить правила въезда из всех стран. Также большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Японским исследовательским институтом СМИ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, смерть от COVID-19, Спутник V
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