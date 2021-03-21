Росреестр по Башкирии проведет тематические «горячие» линии

Управление Росреестра по Башкирии с 22 по 26 марта проведет серию «горячих» линий на самые актуальные темы. Они организуются в рамках Международного дня клиента.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по региону, «горячие» линии будут работать ежедневно, с 10 до 11 часов. Задать свои вопросы можно как по телефону, так и в Instagram.

Так, в понедельник любой желающий может получить бесплатную консультацию по вопросам, связанным с нарушениями земельного законодательства, по телефону: 8(347) 224-36-45.

Во вторник специалисты ответят на вопросы, касающиеся порядка получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, по телефону: 8(347) 224-36-29.

На среду запланировано проведение «горячей» линии на тему: «Как снять арест с объекта недвижимости?». Задать свои вопросы можно будет по номеру: 8(347) 224-36-23.

В четверг сотрудники Росреестра ответят на вопросы по возврату госпошлины за государственную регистрацию прав по телефону: 8(347) 224-36-11.