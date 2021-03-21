В Башкирии с начала пандемии от коронавируса погибли 333 человека
В Башкирии с начала пандемии от коронавируса погибли 333 человека Фото: Ксения Калинина
В Башкортостане с начала пандемии коронавируса подтверждено 31 265 случаев заболевания этой инфекцией (+116 за сутки). По данным оперативного штаба, выздоровели 25 831 человек, 114 – за последние сутки.
На лечении остаются 5 101 человек: 268 – в стационарах, 4 833 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.
За сутки число летальных случаев увеличилось на два и составляет 333 человека.