Фото: Ксения Калинина В Башкирии с начала пандемии от коронавируса погибли 333 человека Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане с начала пандемии коронавируса подтверждено 31 265 случаев заболевания этой инфекцией (+116 за сутки). По данным оперативного штаба, выздоровели 25 831 человек, 114 – за последние сутки.

На лечении остаются 5 101 человек: 268 – в стационарах, 4 833 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

За сутки число летальных случаев увеличилось на два и составляет 333 человека.