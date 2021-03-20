В Туймазах школьник сам собрал электровелосипед, чтобы добираться в школу

В Туймазах 11-классник Артур Хазиев собрал электровелосипед, чтобы добираться в школу, сообщает местная газета «Туймазинский вестник». От Тубанкуля, где он живёт, до школы № 8 шагать приходилось около 40 минут, а использовать для поездки в школу скутер или мотоцикл не позволял возраст и отсутствие водительского удостоверения. К тому же опыт в сборе техники у подростка уже был — три года назад Артур соорудил из старых велосипедов один трёхколёсный, грузовой. Для воплощения задуманного Артур нашёл в интернете всю необходимую для работы информацию, узнал о поставщиках, которые занимаются запчастями, приобрёл новый складной велосипед, который предстояло модернизировать, заказал необходимые детали. Парень запланировал, что его транспорт будет развивать скорость до 40-45 километров в час. На просьбу описать его байк Хазиев ответил коротко, но точно:

«Электромотор – сердце, контроллер – мозг, аккумулятор – еда».

«Сердце» Артур умудрился вмонтировать в заднее колесо транспортного средства. В свою очередь, оно соединяется проводами с контроллером, рычагами тормоза, газа и двумя мини-компьютерами, каждый из которых размером всего шесть на восемь сантиметров. На дисплей одного из них выводятся показатели скорости и пройденного километража, второй регулирует мощность двигателя и зарядку аккумулятора. Велосипед выглядит вполне по-взрослому: аккумулятор спрятан в специальный чехол, есть удобное сиденье, световые приборы, звуковой сигнал и даже сигнализация. Так что угнать велик со школьного двора не получится – благодаря ей о попытке угона тут же узнает вся округа.

«Я доволен полученным результатом, – говорит Артур. – За пять месяцев эксплуатации в тёплое время года на его зарядку ушло около 100 рублей. Питается он от обычной розетки на 220 вольт. Особого внимания не требует, разве только цепь нужно периодически смазывать. Конечно, можно было бы не заморачиваться и приобрести готовый электровелосипед. Но собрать его своими руками и дешевле, и гораздо интереснее. К тому же при необходимости я легко смогу заменить любую деталь».

В ходе сборки электровелосипеда Артур написал научно-исследовательскую работу, которая в 2020 году была признана лучшей на международной научно-технической конференции в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. В этом году у юноши ответственная пора – сдача ЕГЭ и поступление в университет. Скорее всего, он выберет технический вуз, где планирует воплотить в жизнь ещё одну мечту – собрать электромобиль.