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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Пермском крае открыли воскресную школу изучения башкирского языка

ОБЩЕСТВО
Фото: Всемирный курултай башкир

Фото: Всемирный курултай башкир

В Пермском крае на базе Елпачихинской средней школы открылась воскресная школа по изучению башкирского языка. Преподавать северо-западный диалект языка, историю и культуру Башкортостана будут местные педагоги. Всемирный курултай башкир передал воскресной школе мультимедийное оборудование.

Открыта воскресная школа в селе Елпачиха Бардымского района края в рамках реализации проекта «Воскресная культурно-историческая школа «Башкорт теле — башкорт иле», который реализуется БРГИ № 1 им. Рами Гарипова, на средства гранта Главы республики. С помощью него преподаватели и другие идейные вдохновители сохраняют и развивают государственные языки народов Башкирии.

Помимо изучения языка, культуры и истории, детей учат играть на курае и кубызе.

Напомним, с октября 2020 года воскресная башкирская школа работает на базе Бардымской гимназии имени Г. Тукая. Там занимаются 30 детей. Преподаватели приезжают из Татышлинского района. Их проект «Родной язык — душа народа» выиграл грант Главы Башкирии. Проект предусматривает открытые башкирских воскресных школ в городах Магнитогорск, Миасс, село Кизильское Челябинской области, городах Кувандык и Орск Оренбургской области, городе Верхняя Пышма Свердловской области, в Набережных Челнах и Сургуте.

 

ИА «Башинформ»

Теги: башкирский язык
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