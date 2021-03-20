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Известный диетолог из Башкирии предложила снизить норму сахара для школьного питания

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

Известный диетолог из Башкирии предложила снизить норму сахара для школьного питания Фото: Соцсети

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров встретился с популярным в республике и за ее пределами врачом-терапевтом Региной Ахуньяновой, известной как Regina Doctor.

«Обсудили, что нам еще можно сделать, чтобы улучшить качество питания в школах. Помимо вопросов организационного характера часть проблем здесь связана с тем, что у нас в стране вообще нет культуры здорового питания. Дети отдают предпочтение не кашам, а фастфуду. Поэтому даже в тех школах, где блюда приготовлены качественно, проблема все равно есть, — написал Андрей Назаров. — Обсуждали тему формирования пищевых привычек у детей. Регина предлагает организовать в школах регулярные «уроки здоровья» — и для детей, и для родителей. Это могли бы быть не скучные лекции, а специальные игры, в рамках которых дети осваивали бы азы здорового питания и здорового образа жизни в целом».

Как рассказала сама Регина в социальных сетях, ее предложения касались снижения нормы сахара в блюдах, обеспечения доступности питьевой воды в школах. Предложено создать специальные тарелки по типу my plate (это такое схематическое изображение, где расписано что и в каком количестве должно лежать на тарелке).

Идеи врача-терапевта Минобру республики поручено сформулировать в проект, который презентуют в апреле на образовательном форуме «Взлетай».

 

ИА «Башинформ»

Теги: школьное питание, Регина доктор, Андрей Назаров
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