В Уфе ищут пропавшего пять дней назад 58-летнего глухого Андрея Минеева

В Уфе пропал 58-летний житель улицы Октябрьской революции Андрей Федорович Минеев. Об этом «Башинформу» сообщил его родственник.

По его словам, мужчина ушел из дома еще 13 марта и с тех пор о нем нет никаких известий. С собой у него был мобильный телефон, но ни на звонки, ни на сообщения он не отвечает.

Родственники сильно обеспокоены, поскольку пропавший мужчина — инвалид, страдает глухотой. Ранее мужчина тоже иногда подолгу не возвращался, но, если видел неотвеченные вызовы, позже перезванивал близким. Сейчас на счету его телефона деньги есть, но телефон недоступен.

Приметы: рост 172-174 см, телосложение среднее, худощавое. Был одет: брюки камуфляжного цвета, черная куртка, черная кепка с меховым отворотом.

Родственники просят всех неравнодушных помочь в поисках. Контактный телефон +7 (987) 104-93-55 или 112.