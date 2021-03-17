Фото: Валерий Шахов Первый компонент вакцины «Спутник V» получили свыше 114 тысяч жителей Башкирии Фото: Валерий Шахов

В Башкортостане активно продолжается прививочная кампания от COVID-19. Сделать прививку можно в 130 пунктах вакцинации. 15 марта в Уфе открыли мобильный пункт вакцинации на базе Башкирского государственного театра оперы и балета, который работает по будням с 15.00 до 20.00. За два дня там привили более 250 человек.

В целом по республике первый компонент вакцины «Спутник V» получили свыше 114 тысяч человек. Полностью (и первым, и вторым компонентом) привили 68 тысяч жителей

В выходные и праздничные дни работают мобильные пункты вакцинации перед торговыми центрами в Белорецке, Давлеканово, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, а также сёлах Зилаир, Иглино, Языково, Фёдоровка, Кушнаренково, Верхнеяркеево.

«Необходимо наращивать вакцинацию против COVID-19. Мы привили более 114 тысяч жителей, а нам необходимо провакцинировать не менее 2 млн человек для того, чтобы справиться с этой болезнью», — отметил сегодня на «Здравчасе» Глава республики Радий Хабиров.