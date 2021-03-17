Жители Башкирии смогут бесплатно обследоваться в автопоездах здоровья с 19 апреля

С 19 апреля в Башкортостане вновь стартует акция «Здоровая республика – здоровый регион». Шесть автопоездов поедут по деревням и сёлам. Они включают в себя передвижные центры здоровья и ФАПы, мобильные флюорографы и маммографы. В состав медицинских бригад вошли специалисты республиканских учреждений здравоохранения. Маршрутная карта сейчас формируется.

«Но уже точно известно, что за год каждый из автопоездов побывает в 5-10 районах. С 26 января новый передвижной лечебно-диагностический комплекс РКБ имени Куватова побывал в Кушнаренковском, Буздякском, Ишимбайском районах и Нефтекамске. Специалисты осмотрели более 1 000 пациентов», — рассказал сегодня на «Здравчасе» вице–премьер, министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин.

По его словам, в 2021 году диспансеризация взрослого населения охватит свыше 930 тысяч человек. Первый этап медосмотра прошли более 105 тысяч жителей. По его итогам около двух процентов пациентов направили на дополнительное диагностическое обследование, ещё столько же – на санаторно-курортное лечение, 69 человек госпитализировали.

«Диспансеризация не должна носить формальный характер. Постепенно надо наращивать количество медосмотров. Это один из важных инструментов в борьбе со смертностью», — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров.