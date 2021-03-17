Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии предупреждает о гололеде и сильном ветре Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях. По данным ведомства с 20 часов 17 марта до 20 часов 18 марта в отдельных районах ожидается гололед, местами порывы ветра до 18 м/с. Опасных явлений не прогнозируется.

В ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем по республике небольшой снег с дождем, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежный накат.

Температура воздуха ночью составит -7,-12 градусов, при прояснениях -13,-18, днем +2,-3. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях 1-2 км.