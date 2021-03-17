В Башкирии меняется единый номер для записи к врачу. Уже с 1 апреля этого года Контакт-центр Минздрава РБ меняет единый бесплатный номер 1301 на 122.

По сообщению пресс-службы ведомства, Башкортостан – единственный в России регион, где полноценно работает единый номер 1301. Время ожидания, как правило, не превышает минуты, звонки на короткий номер не тарифицируются. Звонить по вопросам записи на прием к врачу, вызова врача на дом и записи на вакцинацию можно с 8 часов утра до 19 часов вечера.

Добавим, что в настоящее время жителям республики доступны и другие способы записи к специалистам – в регистратуре, непосредственно на приеме, через инфокиоски, по телефону или через интернет.