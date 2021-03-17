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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

УГАТУ приглашает школьников на бесплатные подготовительные курсы

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Уфимский государственный авиационный технический университет в период весенних каникул с 29 марта по 2 апреля 2021 года приглашает учащихся 11-х классов школ на бесплатные очные подготовительные курсы по математике и физике.

Занятия проводят ведущие преподаватели общенаучного факультета УГАТУ, авторы многочисленных пособий по подготовке к единому государственному экзамену по математике и физике для учащихся школ, члены экспертных комиссий по проверке ЕГЭ.

Программы представляют собой интенсивный курс подготовки к сдаче ЕГЭ по математике и физике. Особое внимание уделяется решению задач профильного уровня по математике и повышенной сложности – по физике. Предполагается разбор работ учащихся.

Для участия в курсах необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия http://ege-ugatu.tilda.ws/main?utm_source=bashinform&utm_medium=news.

 

ИА «Башинформ»

Теги: УГАТУ, курсы, ЕГЭ
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