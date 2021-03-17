В свою очередь, в БГУ уверены в том, что сотрудничество с Башстатом станет важным элементом укрепления богатого образовательного и научного потенциала региона.

Ожидается, что сотрудничество с одним из ведущих вузов республики даст серьезный импульс развитию статистики на региональном и муниципальных уровнях.

В Башкирии займутся подготовкой кадров для сферы статистики. Соответствующая договоренность достигнута между Башкирским государственным университетом и Башстатом .

В Башкирии будут готовить кадры для сферы статистики Фото: пресс-служба Башстата

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