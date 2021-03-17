В Башкирии будут готовить кадры для сферы статистики
В Башкирии будут готовить кадры для сферы статистики Фото: пресс-служба Башстата
В Башкирии займутся подготовкой кадров для сферы статистики. Соответствующая договоренность достигнута между Башкирским государственным университетом и Башстатом .
Подписанное 17 марта соглашение предусматривает участие БашГУ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников Башстата.
Ожидается, что сотрудничество с одним из ведущих вузов республики даст серьезный импульс развитию статистики на региональном и муниципальных уровнях.
«Сотрудничество с ведущими вузами — уже сложившаяся практика для территориальных органов Росстата. Башкортостанстат — не исключение. Совместно с БашГУ мы будем проводить семинары и конференции по наиболее актуальным проблемам развития образования и науки. Студенты смогут пройти у нас практику, чтобы лучше понять специфику работу в статистике. В результате мы рассчитываем не только усилить кадры, но и дать дополнительный импульс развитию статистики на региональном и муниципальных уровнях», — прокомментировал глава Башкортостанстата Акрам Ганиев.В свою очередь, в БГУ уверены в том, что сотрудничество с Башстатом станет важным элементом укрепления богатого образовательного и научного потенциала региона.
«Наш университет заинтересован в максимально широком развитии научных, педагогических и культурных связей, способствующих как наращиванию внутренних компетенций, так и повышению качества подготовки специалистов. За годы своего существования БГУ достиг высоких позиций среди высших учебных заведений России и останавливаться не намерен. Решение амбициозной задачи — выход в лидеры на рынке образовательных и научно-исследовательских услуг — невозможно без интересных и надежных партнеров. Уверен, что соглашение с Башкортостанстатом создаст максимальные условия для взаимовыгодного сотрудничества», — заявил ректор БашГУ Николай Морозкин