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В Башкирии будут готовить кадры для сферы статистики

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Башстата

В Башкирии будут готовить кадры для сферы статистики Фото: пресс-служба Башстата

В Башкирии займутся подготовкой кадров для сферы статистики. Соответствующая договоренность достигнута между Башкирским государственным университетом и Башстатом .

Подписанное 17 марта соглашение предусматривает участие БашГУ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников Башстата.

Ожидается, что сотрудничество с одним из ведущих вузов республики даст серьезный импульс развитию статистики на региональном и муниципальных уровнях.

«Сотрудничество с ведущими вузами — уже сложившаяся практика для территориальных органов Росстата. Башкортостанстат — не исключение. Совместно с БашГУ мы будем проводить семинары и конференции по наиболее актуальным проблемам развития образования и науки. Студенты смогут пройти у нас практику, чтобы лучше понять специфику работу в статистике. В результате мы рассчитываем не только усилить кадры, но и дать дополнительный импульс развитию статистики на региональном и муниципальных уровнях», — прокомментировал глава Башкортостанстата Акрам Ганиев.
В свою очередь, в БГУ уверены в том, что сотрудничество с Башстатом станет важным элементом укрепления богатого образовательного и научного потенциала региона.

«Наш университет заинтересован в максимально широком развитии научных, педагогических и культурных связей, способствующих как наращиванию внутренних компетенций, так и повышению качества подготовки специалистов. За годы своего существования БГУ достиг высоких позиций среди высших учебных заведений России и останавливаться не намерен. Решение амбициозной задачи — выход в лидеры на рынке образовательных и научно-исследовательских услуг — невозможно без интересных и надежных партнеров. Уверен, что соглашение с Башкортостанстатом создаст максимальные условия для взаимовыгодного сотрудничества», — заявил ректор БашГУ Николай Морозкин

 

Галина Бахшиева

Теги: Росстат, статистика, кадры, БашГУ
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