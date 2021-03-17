Фото: Марсель Байдавлетов, Vk Бывший пресс-секретарь мэрии Уфы прокомментировал свой уход Фото: Марсель Байдавлетов, Vk

Бывший начальник информационно-аналитического управления мэрии Уфы Марсель Байдавлетов покинул свой пост. Накануне о его уходе в соцсетях сообщила заместитель главы городской администрации Алина Сулейманова. Марсель Байдавлетов прокомментировал агентству «Башинформ» информацию о своем уходе.

«Написал в феврале заявление об увольнении по собственному желанию. Вчера был последний рабочий день в администрации города Уфы. Новая работа будет не в структуре администрации, но в любом случае, в Уфе, пока есть вариант. Думаю, по этому варианту пойдем, в том числе будем работать со СМИ. Еще не оформился, с понедельника пойду оформляться. Пока небольшая передышка», — пояснил экс-чиновник.

В должности начальника информационно-аналитического управления мэрии Уфы Марсель Байдавлетов проработал более двух лет.

Как стало известно «Башинформу» от источника, новое место работы бывшего пресс-секретаря уфимской мэрии связано с дорожной отраслью.

Исполняющей обязанности руководителя информационно-аналитического управления назначена замначальника Лариса Салихова.