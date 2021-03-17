Фото: соцсети В Башкирии депутаты заинтересовались инцидентом с гибелью врача скорой помощи от ковида Фото: соцсети

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев поручил парламентскому Комитету по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов разобраться в вопросе начисления страховой выплаты родственникам медицинского работника Елены Гайнулловой. Как сообщало агентство «Башинформ», женщина в январе скончалась от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

На попечении пожилых родителей медика находится ее девятилетний сын. Мальчик остался круглым сиротой, поскольку почти через месяц после гибели матери скончался и его отец.

«Ситуация нестандартная и очень трагичная, – написал Константин Толкачев на своей странице в Facebook. – Справедливо было бы ожидать всесторонней поддержки и участия государства в судьбе ребенка. Но мы видим обратное. Женщина больше двадцати лет отдала медицине, в период пандемии работала «на передовой», а когда пришла беда, семья осталась без должной помощи. Нужно объективно разобраться в ситуации, а также, учитывая общественный резонанс, обеспечить полную гласность».

По словам спикера парламента, при необходимости будет проведено парламентское расследование. Ранее о своем расследовании этого трагического случая заявили в пресс-службе Минздрава Башкирии. Между тем, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан было организовано и проведено эпидемиологическое расследование случая заболевания и подтверждающих фактов инфицирования в ходе выполнения профессионального долга при оказании медицинской помощи пациентам установить не удалось.