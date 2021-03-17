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17 марта Среда

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«Внимание - дети!»: ГИБДД предупреждает жителей Башкирии о профилактических мероприятиях

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

«Внимание - дети!»: ГИБДД предупреждает жителей Башкирии о профилактических мероприятиях Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане 17 марта стартовали профилактические мероприятия «Внимание – дети!». Сотрудники ГИБДД и органов образования в этот период особое внимание будут уделять перевозкам детей. По данным пресс-службы ведомства, запланированы тематические акции, профилактические беседы, конкурсы. Мероприятия продлятся до 9 апреля.

«Обращаемся к водителям с просьбой не подвергать детские жизни опасности и строго соблюдать правила дорожного движения. Заметив маленького пешехода на своем пути, заблаговременно снижайте скорость движения, ведь нередко дети ведут себя непредсказуемо. Не забывайте снижать скорость при проезде пешеходных переходов, около остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков и скверов, детских площадок. Помните, что скорость движения во дворах должна быть минимальной. Не стесняйтесь лишний раз посигналить, если намерения детей возле дороги вам непонятны. От этого во многом зависят здоровье и безопасность как пешеходов, так и водителей», — обратились к водителям в ГИБДД РБ.

По данным ведомства, за два месяца этого года аварии на дорогах республики унесли семь детских жизней. Все семеро были пассажирами.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ГИБДД РБ
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