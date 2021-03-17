Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.96 ↓

EUR 86.98 ↑

17 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе из ковид-госпиталя выписали маму с разнополой двойней

ОБЩЕСТВО
Фото: Демская больница Уфы

В Уфе из ковид-госпиталя выписали маму с разнополой двойней Фото: Демская больница Уфы

В столице Башкирии маму двойни выписали из ковид-госпиталя. Как сообщили сотрудники Демской больницы Уфы, которая по-прежнему принимает пациентов с новой коронавирусной инфекцией, женщина родила мальчика и девочку раньше срока — на 35-й неделе. После выхаживания и карантина молодая мама и малыши, наконец, отправились домой.

Как сообщили представители медучреждения, после рождения детей здесь временно изолируют от матерей и по возможности выписывают вместе с мамой.

 

ИА «Башинформ»

Теги: двойня, Демская больница
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе найдены человеческие черепа при ремонте труб
В Уфе в районе Дома печати работники наткнулись на неожиданные находки. Как информирует Telegram-канал «Уфимский фейсбук», мужчины занимались ремонтом тр
Названы лучшие общественные организации Башкирии по защите прав потребителей
В Башкирии подвели итоги конкурса среди некоммерческих общественных организаций, занимающихся защитой прав потребителей и бесплатной юридической помощью
Элвин Грей ответил на упреки коллег из Татарстана о схожести шоу «Яңы моң» и «Яңа йолдыз»
Международный музыкальный конкурс Элвина Грея «Яңы моң», который недавно стартовал на Башкирском спутниковом телевидении, в Татарстане назвали ремейком.
В Башкирии начальник отдела полиции и его супруга обвиняются в самоуправстве
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Отдела МВД России по Мелеузовскому району и его супруги
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть