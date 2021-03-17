Фото: Демская больница Уфы В Уфе из ковид-госпиталя выписали маму с разнополой двойней Фото: Демская больница Уфы

В столице Башкирии маму двойни выписали из ковид-госпиталя. Как сообщили сотрудники Демской больницы Уфы, которая по-прежнему принимает пациентов с новой коронавирусной инфекцией, женщина родила мальчика и девочку раньше срока — на 35-й неделе. После выхаживания и карантина молодая мама и малыши, наконец, отправились домой.

Как сообщили представители медучреждения, после рождения детей здесь временно изолируют от матерей и по возможности выписывают вместе с мамой.