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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Председателем Госкомитета РБ по конкурентной политике назначена Гульшат Арсланова

ОБЩЕСТВО

Председателем Госкомитета Башкортостана по конкурентной политике официально назначена Гульшат Арсланова. Соответствующий указ подписан Главой РБ Радием Хабировым.

Ранее эту должность занимал Денис Булатов, 27 февраля он был освобожден от должности. Заместителем руководителя была назначена экс-директор МФЦ Башкортостана Гульшат Арсланова, де-факто она руководила Госкомитетом.

Справка

Арсланова Гульшат Маратовна родилась 28 декабря 1975 года в городе Дюртюли. Окончила Башкирский государственный педагогический институт, Академию труда и социальных отношений. Прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

Трудовую деятельность начала учителем черчения Дюртюлинского городского отдела народного образования.

В 2001–2003 годах работала ассистентом кафедры психологии БГПУ.

В 2003–2006 годах – помощник директора филиала «Уфагаз» ОАО «Газ-Сервис».

В 2006–2018 годах – председатель первичной профсоюзной организации филиала «Уфагаз» ОАО «Газ-Сервис» (с 2014 года – филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в Уфе).

В 2018–2019 годах – первый заместитель директора РГАУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Башкортостана.

В 2019–2020 годах — министр земельных и имущественных отношений РБ.

В 2020–2021 годах – директор РГАУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РБ.

 

ИА «Башинформ»

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