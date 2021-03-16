На Детскую премию «Бирешмә!» претендует 405 подростков Башкортостана

В 2021 году на Детскую премию «Бирешмә!» («Не сдавайся!») претендует 405 подростков Башкортостана. Церемония награждения лауреатов состоится 21 марта в прямом эфире телеканала БСТ, начало в 19 часов. Зрители БСТ смогут порадоваться победам юных героев и принять участие в розыгрыше призов, послушать песни группы «Бирешмә!» и популярных молодых певцов.

Жюри, состоящее из известных молодых людей республики, выбрало победителей по семи номинациям.

«У многих ребят, несмотря на юный возраст, непростая судьба. Но они не сдались, смогли преодолеть трудности и двигаться вперед, к цели, к мечте. Спасибо телеканалу «Тамыр» за идею и претворение в жизнь этой премии. Истории детей меня сильно мотивируют», — говорит член жюри, блогер, молодой предприниматель Динар Шагиев.

«Я бы сказал, что премия «Бирешмә!» — это награда для сильных духом. Ведь настоящая сила не в мускулах, а в сердце. Взрослым надо учиться у детей. Дети понимают, что в здоровом теле – здоровый дух, дорожат своим здоровьем, стремятся закалять себя с ранних лет», — отметил известный спортсмен, директор Центра ММА «Динамо» Загир Тулебаев.

«Участие в олимпиаде по любому предмету – это огромный труд, — говорит член жюри, директор БРГИ имени Рами Гарипова Ильнур Салихов. — Я, как учитель, это хорошо знаю, поэтому отношусь с большим уважением к юным победителям олимпиад – маленьким труженикам и умникам, которые находят силу воли и ежедневно часами штудируют трудные темы».

«В этом году мы получили 405 заявок! Мы не нарадуемся такой активности подростков. Значит, столько важных добрых дел сделано, столько детей уже нашли свой путь в жизни и двигаются к цели. А самое главное – столько ребят могут анализировать и давать оценку своим поступкам, презентовать себя, преодолев свойственную многим стеснительность, — сказала директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. — Мы благодарим за информационную поддержку Министерство образования и науки РБ, канал БСТ, Радио «Юлдаш».

Первый подростковый телевизионный сериал на башкирском языке «Бирешмә!», снятый детско-юношеским телеканалом «Тамыр», приобрел острую социальную значимость, обратив внимание общественности на сложности переходного возраста, проблему детей с ОВЗ, вопросы самореализации молодежи. В прошлом году был снят второй сезон сериала. Это беспрецедентное событие для регионального телевидения России. История «Бирешмә!» перешла границы сериального сюжета и получила достойное продолжение в реальной жизни. Уже третий год вручается детская премия «Бирешмә!», предложенная главными героями сериала Гальсар Байгускаровой, Хайдаром Валиевым, Даниром Гимадиевым и Гульгеной Багаутдиновой. Среди лауреатов – дети-герои, подростки из неполных семей, дети-инвалиды, спортсмены, творцы, которые смогли преодолеть трудные жизненные ситуации и достичь больших успехов. В 2019 году проект Детская премия «Бирешмә!» был удостоен Бронзового Орфея – главной ТВ награды России «ТЭФИ-Регион» в номинации «Телевидение и жизнь. Социальный проект».