Фото: Ксения Калинина Минздрав Башкирии проводит свое расследование по факту гибели сотрудницы скорой помощи Фото: Ксения Калинина

Министерство здравоохранения Башкортостана организовало свое ведомственное расследование по факту гибели сотрудницы скорой помощи Елены Гайнулловой. Как сообщалось в республиканских СМИ, женщина, около 12 лет проработавшая медиком, помогавшая COVID-больным, скончалась от этой инфекции 16 января текущего года, а почти через месяц умер ее муж. Без матери и отца остался девятилетний ребенок. Родственникам мальчика отказали в страховой выплате.

«Для установления обстоятельств, при которых сотрудница скорой медицинской помощи была инфицирована COVID-19, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан было организовано и проведено эпидемиологическое расследование случая заболевания. К сожалению, подтверждающих фактов инфицирования в ходе выполнения профессионального долга при оказании медицинской помощи пациентам установить не удалось», — пояснили в пресс-службе Минздрава РБ.

После проведенного расследования для подтверждения и установления профессионального заболевания в Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека были направлены соответствующие документы, где было дано медицинское заключение: «Причинно–следственная связь заболевания с профессиональной деятельностью не установлена».

«Сообщаем, что выплаты заболевшим и умершим медработникам от COVID-19, при исполнении профессионального долга, производит Федеральный Фонд социального страхования. Министерство здравоохранения РБ выражает соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы скорой медицинской помощи Елены Гайнулловой и по данной ситуации проводит свое ведомственное расследование», — проинформировали в Минздраве РБ.