В Башкортостане выпустили почти 1 миллион карт «Алга»

По данным на 15 марта в Башкирии выпустили почти 1 млн карт «Алга». Доля единой транспортной карты «Алга» в общем объёме поездок по безналичному расчёту составляет порядка 50 процентов.

Об этом в понедельник на «Транспортном часе» сообщил гендиректор Башкирского регистра социальных карт Руслан Нургалиев.

При этом с начала реализации проекта в июле 2019 года жители республики совершили 2,9 млн бесплатных поездок во время «счастливого часа». Таким образом, пассажиры суммарно сэкономили на проезде 56 млн рублей.

По словам начальника Управления Главы республики по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, число жалоб со стороны жителей на применение перевозчиками терминалов безналичной оплаты значительно снизилось, сегодня они носят единичный характер.

Всего к системе безналичной оплаты проезда в регионе подключились 72 перевозчика, на этапе обработки находятся ещё 27 заявок.

Устойчивую динамику проект карты «Алга» демонстрирует также в сфере образования в формате «Карты школьника». По ней фиксируется посещение учащимися образовательных учреждений и питание в школьных столовых и буфетах.

По словам министра цифрового развития Башкортостана Геннадия Разумикина, следующим этапом развития проекта станет социальная сфера региона. По карте «Алга» можно будет получать скидки при посещении театров, музеев, концертных залов, а также организаций торговли и сферы услуг.

С учётом расширения сфер использования участники «Транспортного часа» обсудили перспективы ребрендинга проекта, который будет носить название Карта жителя «Алга, Башкортостан».

«Карта стала очень удобным инструментом для людей, и сегодня этот проект показывает хорошую экономику, – отметил Радий Хабиров. – Поэтому при выборе новых сервисов важно ориентироваться на запросы наших жителей».

Всего с начала проекта оборот в системе «Алга» составил 3,9 млрд рублей. 72 перевозчика, которые подключены к системе «Алга», получили в общей сложности более 5,2 тысячи платежных терминалов. Из них государственному перевозчику — предприятию «Башавтотранс» передано около 2,2 тысячи терминалов для оплаты проезда, МУЭТУ Уфы — 267, частным перевозчикам — около 2,5 тысячи, СТУ — 168, ТУ Салават — 168.

При этом из почти 2,5 тысячи терминалов, переданных коммерческим перевозчикам, не работают 38 процентов.

Для сравнения: из 2161 терминала «Башавтотранса» не работают 28 процентов.

Всего частными перевозчиками зарегистрировано с 1 июля 2019 года по карте «Алга» 11,8 млн поездок, по банковской карте — 16,7 млн поездок, наличная оплата — 1,78 млн поездок.