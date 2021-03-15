В Уфе торжественно открылся конкурс «Учитель года Башкортостана»

В Уфе торжественно открылся 31-й республиканский конкурс «Учитель года Башкортостана» и 26-й межрегиональный конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РБ.

Конкурс направлен на поддержку и развитие творческой деятельности педагогических работников, выявление и распространение инновационного педагогического опыта лучших учителей Республики Башкортостан, повышение их профессионального мастерства и престижа учительского труда.

В рамках конкурса «Учитель года Башкортостана» проводятся конкурсы:«Учитель года русского языка и литературы»; «Учитель года татарского языка и литературы»;«Молодой учитель года».

В 2021 году общее количество участников составляет 198 человек. Лучшие представители учительской профессии, которые уже стали победителями муниципального этапа конкурса профессионального мастерства, станут соперниками в профессионализме, мастерстве, креативности, чтобы заслужить звание «Учитель года Башкортостана – 2021».

Конкурсные испытания начались для участников 10 марта с конкурса «Педагогическая мастерская», на котором конкурсанты продемонстрировали методическую компетентность и собственный опыт в вопросах обучения и воспитания. При помощи дистанционных технологий в режиме реального времени каждый из участников конкурса показал свои педагогические находки, те приемы и методы, которые помогают лично ему сделать урок незабываемым, полезным и увлекательным.

Впереди у конкурсантов открытые уроки, классные часы, мастер-классы. Завершит конкурсный марафон пресс-конференция «Вопрос учителю года».

23 марта 2021 года на торжественной церемонии закрытия в конгресс-холле «Торатау» прозвучат имена победителей и призеров конкурсов «Учитель года Башкортостана», «Учитель года башкирского языка и литературы».

Учредителями конкурсов являются Министерство образования и науки Республики Башкортостан, Башкирская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Региональным оператором проведения Конкурсов является Институт развития образования Республики Башкортостан.