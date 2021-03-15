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В Башкирии спасшая троих детей из пожара фельдшер получит награду

ОБЩЕСТВО
Фото: Ильдус Хамитов

В Башкирии спасшая троих детей из пожара фельдшер получит награду Фото: Ильдус Хамитов

Фельдшер села Константиновка Кармаскалинского района Башкирии Анастасия Шапошникова будет представлена к награде за героизм и подвиг, совершенные при спасении людей. Женщина, которая вывела из горящего дома троих детей семи, пяти и трех лет, предположительно, получит орден Салавата Юлаева.

Как стало известно агентству «Башинформ», готовится приказ о награждении сельского медработника.

Ранее агентство сообщало о том, что 9 марта фельдшер шла на патронаж к ребенку и услышала звук пожарного извещателя в деревянном доме по улице Комарова. Женщина не растерялась, проникла в жилище через окно, успела одеть детей и вывести на улицу. Мама мальчиков в это время находилась в соседнем доме у матери. Анастасия Шапошникова потушила огонь подручными средствами.

 

ИА «Башинформ»

Теги: фельдшер, орден Салавата Юлаева
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