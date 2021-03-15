В Башкирии прошел первый фестиваль национального бренда «Блинный разгуляй»

Фото: информотдел администрации Куюргазинского района



































Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

В день Масленицы, 14 марта, в Куюргазинском районе прошел первый открытый фестиваль русского национального бренда «Блинный разгуляй». Масленица – это древний народный праздник, который отмечают в конце зимы. Этот праздник на протяжении многих веков сохранил характер народного гулянья. Все ее традиции направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна.

Масленицу встречали с величальными песнями на снежных горках. Символом было чучело из соломы, обряженное в женские одежды, с которым вместе веселились, а затем хоронили или сжигали на костре вместе с блином, который чучело держало в руке. Блины являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. Традиция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Ведь именно бога солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на летнее солнце. В этот день с давних времен принято устраивать народные гулянья с песнями, танцами и различными конкурсами.

В селе Ермолаево Куюргазинского района Масленица прошла с блинным разгуляем. Столы, расставленные на центральной площади райцентра, ломились от угощений. Всех гостей праздника угощали блинами с начинками на любой вкус — с творогом, с мясом, с различными ягодами, с икрой красной и черной, с грибами, с вареньем и многими-многими другими.

А в ясный морозный день ароматный травяной чай, налитый из самовара, не только согревал, но и взбадривал всех участников. Праздник, собравший немало зрителей, сопровождался веселой музыкой, песнями, плясками и народными русскими играми. Не обошлось и без традиционного масленичного хоровода. В этом году гостями праздника стали казаки Оренбургского и Бельского казачьего войска. Они организовали катание на лошади, богатырские потехи, продемонстрировали мастерство рубки шашкой.

«Праздник был очень увлекательным. Были организованы различные конкурсы, все было ярко и красиво разукрашено. Можно было покататься на горке и на лошадке, только я не успела развлечься, так как сама выступала. А блинчики были очень вкусными», — поделилась своими впечатлениями 12 летняя Диана Мухамедьярова.

«Масленица – один из старинных русских массовых, красивых, сытных праздников. Для участия на празднике изначально нам подавали заявку более десяти участников, но в реальности приняли участие больше двадцати. Сегодня всем районом провожали зиму и встречали прекрасную весну. Спасибо большое организаторам. Нас поддержали казаки. Очень много игр, вкусностей. Организована богатая выставка: наши искусницы показали много различных блюд с блинами. При поддержке администрации района, сельского поселения, общественных организаций все прошло очень красиво и организованно», — рассказал заместитель главы администрации Куюргазинского района по социальной политике Данил Акилов.

«Был огромный творческий подход и желание людей воплотить все лучшие традиции, собранные издавна — печь блины, творить чудеса с различными начинками – все это у нас получилось», — сказал Василий Копылов.

«Нам, казакам, в целях безопасности доверили оцепить территорию во время сжигания праздничного чучела. Мы показали жителям села фланкировку и рубку-обращение и работу с холодным оружием (шашкой), кулачные бои, провели казачьи игры, угощали вкусным горячим чаем, жителям села была предоставлена возможность прокатиться на лошади. От всего казачьего войска выражаю огромную благодарность администрации Куюргазинского района, сотрудникам дома культуры, протоиерей отцу Серию (Ветрову) и всем ермолаевцам за организацию столь увлекательного и веселого праздника. А блинчики были просто изумительны», — говорит приказный Оренбургского казачьего войска Союза казаков России четвертого Уфимско-Табынского отдела станицы Успенской Александр Севостьянов.