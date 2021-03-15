Фото: Ксения Калинина Зима не отступает: в Башкирии местами похолодает до -30 градусов Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане местами похолодает до -30 градусов. По прогнозам синоптиков, 16 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, в северных районах ночью небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью в северной половине составит -10,-15 градусов, в южной половине -18,-23, местами до -30, днем -1,-6.

На отдельных участках автодорог ночью и утром прогнозируется дымка в 1-2 км.

По информации МЧС Башкирии, опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.