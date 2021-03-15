Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.50

EUR 87.79

15 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Зима не отступает: в Башкирии местами похолодает до -30 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Зима не отступает: в Башкирии местами похолодает до -30 градусов Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане местами похолодает до -30 градусов. По прогнозам синоптиков, 16 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, в северных районах ночью небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью в северной половине составит -10,-15 градусов, в южной половине -18,-23, местами до -30, днем -1,-6.

На отдельных участках автодорог ночью и утром прогнозируется дымка в 1-2 км.

По информации МЧС Башкирии, опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ, погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Православные Башкирии сегодня отмечают Прощеное воскресенье
Сегодня православные отмечают особый день, предваряющий самый длительный в году семинедельный Великий пост. Это Прощеное воскресенье: люди просят друг у
Дневное тепло придет в Башкирию в третьей декаде марта
Положительные дневные температуры установятся в Башкирии только в третьей декаде марта. По данным федеральных метеосайтов, первая весенняя оттепель, к
15 марта у православных христиан начинается Великий пост
Великий пост - главный многодневный пост, установленный в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Его целью является подготовка
В Башкирии потеплеет до 0 градусов
В начале следующей недели в Башкирии потеплеет до 0 градусов, сообщили синоптики республики. По данным Башгидромета, сегодня в регионе ожидается перемен
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть