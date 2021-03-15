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15 марта Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно, когда в Уфе пройдет финал IX чемпионата WorldSkills Russia

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о подготовке к проведению национального чемпионата WorldSkills в Уфе. Соответствующий документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

В Уфе финал IX чемпионата WorldSkills Russia решено провести с 21 по 25 июля.

Утвержден состав оргкомитета по подготовке к мероприятию. Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров — председатель оргкомитета.

Дирекции поручено разработать план мероприятий по подготовке и проведению национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

Ранее сообщалось, что Башкирия начала подготовку к национальному этапу чемпионата WorldSkills Russia.

Как писал «Башинформ», национальный чемпионат «Молодые профессионалы», больше известного как WorldSkills Russia, республика примет в 2021 году.

«Это для нас очень важное мероприятие, мы к нему готовимся — подбираем площадку, думали провести в «Уфимском», но поняли, что логистика не очень удобная как для участников, так и для болельщиков, поэтому подберем площадку поближе к Уфе», — говорил Андрей Назаров.

По замыслу республиканских властей, площадка WorldSkills Russia-2021 должна быть подобрана с учётом дальнейшего использования несколькими новыми производствами.

Вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов, напоминал, что в 2019 году республика заняла первое место в качественном рейтинге WorldSkills по результатам демонстрационных экзаменов, где 56% участников подтвердили профессиональный уровень, соответствующий мировым стандартам.

Справка

WorldSkills Russia — официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров.

Финал национального чемпионата WorldSkills Russia — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующие профориентации молодёжи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

 

ИА «Башинформ»

Теги: WorldSkills Russia
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