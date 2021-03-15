Фото: Лабрико Растолстевший лабрадор из Уфы за месяц похудел на 8 кг Фото: Лабрико

Лабрадор из Уфы с лишним весом, которого хозяева привезли усыплять, постепенно возвращается к активной жизни. Как сообщили специалисты «Лабрико», Хаммер впервые за месяц перешагнул рубеж 80 кг. На весах теперь 79,6 кг.

«За последнюю неделю минус еще 3,3 кг, — поделились волонтеры центра. — В объемах за месяц минус 9 см, в обхвате шеи и талии — минус 17 см. Анализы также приходят в норму».

Собака радостно встречает сообщения о прогулке и уже прибавляет в скорости бега. У Хаммера перед глазами есть пример стройности — точно такой же лабрадор Маффин, но весом 37 кг. Уфимский пес пока наблюдает за активными играми брата со стороны, но скоро, уверены волонтеры, будет резвиться так же.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что до того, как Хаммер попал в челябинский центр, его вес составлял 88 кг.