Фото: Олег Яровиков Стал известен предварительный прогноз весеннего половодья в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Предварительный прогноз весеннего половодья в Башкирии 15 марта на оперативном совещании в правительстве РБ сообщила начальник республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская.

По ее словам, на сегодняшний день сложились следующие условия: осеннее увлажнение реки Белой около нормы; зимняя водность бассейна Белой на 20-50 процента выше средних многолетних значений; глубина промерзания почвы рек бассейна Белой составляет 63-66 см, что на 5-15 см больше многолетних значений; средняя толщина льда на реках бассейна Белой и на Павловском водохранилище колеблется в пределах нормы.

Запасы воды в снежном покрове в бассейне реки Демы на 15 процентов больше нормы на весну, реки Буй – на 30 процентов меньше нормы, в целом, по бассейну Белой показатели близки к средним многолетним значениям.

«По предварительному прогнозу, максимальный уровень воды ожидается ниже нормы на 10 процентов, — сказала Вилора Горохольская. — Однако, при прохождении максимальных уровней, возможны подтопления населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек, там паводок проходит быстро, один-три дня».

Глава ведомства отметила, что до конца марта в регионе сохранится холодая погода с небольшим потеплением в конце текущей недели.

«Но потеплеет кратковременно, затем столбики термометров покажут -5,-10 градусов, днем будет слабый плюс за счет прогрева солнца, где-то +2,-3 градуса», — пояснила руководитель Башгидрометцентра.

Более точные данные станут известны ближе к 25 марта, их сообщат дополнительно. К встрече весеннего половодья силы и средства соответствующих служб, в том числе МЧС Башкирии и Минэкологии РБ, готовы.