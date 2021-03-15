Коронавирус в Башкирии: Умерли еще 5 зараженных; про вакцинацию в театре и во время поста

В Уфе в одном из театров для всех желающих открывают мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

Число зараженных превысило 30,4 тысячи. По данным регионального Минздрава, за прошедшие выходные в Башкирии зараженных коронавирусной инфекцией стало больше на 253, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 30 434 случаев. На сегодня в республике лечатся от коронавируса 5 323 человека. Из них в стационарах получают помощь 260 больных COVID-19. 21 пациент — в тяжелом состоянии. Выздоровели с начала пандемии около 24,8 тысячи человек, 118 из которых за последние сутки.

Также за сутки в регионе выявлено 111 случаев внебольничной пневмонии. Выписаны с выздоровлением за это же время 101 человек.

В России число заразившихся коронавирусом за последние сутки возросло на 10 083. Общее количество инфицированных достигло 4 390 608 случаев, из них больше миллиона заразившихся — 1 000 394 — зафиксировано в Москве, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Умерли 5 человек. Новыми жертвами COVID-19 в Башкирии за два дня стали пять человек. Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции в республике умерли 315 человек, сообщил региональный Минздрав.

В целом по стране за минувшие выходные число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 870. Всего от инфекции в стране скончались 92 090 пациентов.

Вакцинация в театре. Сегодня, 15 марта, в Уфе в помещении Башкирского театра оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) открывается мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Иммунизация желающим будет проводиться по будням с 15 до 20 часов в порядке «живой очереди». При прохождении вакцинации гражданам необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. После прививки медики еще 30 минут наблюдают за состоянием вакцинируемого. Затем данные заносятся в федеральный регистр вакцинируемых. В Башкирии первым компонентом вакцины от СOVID-19 привиты более 107 тысяч человек, вторым — около 59 тысяч.

При этом врачи-диетологи предупреждают, что люди, принявшие решение соблюдать Великий пост, могут сделать прививку от коронавируса при условии, что они придерживаются сбалансированного питания и получают необходимое количество белков, витаминов и минеральных веществ, сообщает ТАСС. Напомним, самый длительный и строгий пост у православных верующих начался сегодня, 15 марта, он продлится до 1 мая.

«Спутник V» исследуют на онкобольных. Тем временем в России вакцину от коронавируса «Спутник V» начали исследовать на онкобольных. Об этом в выходные сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, нет никаких онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке. Исключение составляют только случаи, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, подавляющие размножение клеток.

«Базарная» стратегия по вакцинации в Европе. В субботу стало известно, что пять стран Евросоюза — Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия — потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от коронавируса между участниками сообщества. Авторы письма требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения и раскритиковали механизм, позволяющий отдельным государствам и фармкомпаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. Из-за чего другие участники сообщества могут столкнуться с недостатком вакцин. Канцлер Австрии сравнил подобные кулуарные соглашения с базаром. Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что стратегия ЕС по вакцинации от ковида содержала ошибки в части заказа препаратов, передают в ТАСС.

Тем временем в Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины Astrazeneca, в связи с сообщениями об обнаружении тромбов после вакцинации.

Сербия планирует на первом этапе произвести достаточно вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы привить 2 млн человек. Производство российского препарата там планируют начать до 20 мая.

В мире зафиксировано всего более 119,6 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, свыше 2,653 млн человек из них скончались. По общему числу зараженных Бразилия обогнала Индию и переместилась на второе место в мире – 11,483 млн человек, лидируют по числу инфицированных коронавирусом США – 29,483 млн человек.