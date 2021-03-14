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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии потеплеет до 0 градусов

ОБЩЕСТВО

В начале следующей недели в Башкирии потеплеет до 0 градусов, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха днем — минус 4-9 градусов, местами до 14 мороза.

В понедельник также без существенных осадков, по северу Башкирии пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, по югу слабый.

Температура воздуха ночью — минус 12-17 градусов, при прояснениях — 18-23 мороза. Днем заметно теплее — минус 3-8 градусов.

Во вторник синоптики республики вновь прогнозируют погоду без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 12-17 градусов, при прояснениях до 22 мороза. Днем — 0, минус 5 градусов.

 

Галина Бахшиева

Теги: погода
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