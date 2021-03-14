В понедельник также без существенных осадков, по северу Башкирии пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, по югу слабый.

По данным Башгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

В начале следующей недели в Башкирии потеплеет до 0 градусов, сообщили синоптики республики.

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